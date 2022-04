Joven intenta sacar algo de una congeladora, pero estaba tan abajo que termina cayendo dentro

Te sorprenderá. Las redes sociales han permitido que miles de personas puedan compartir diversos clips virales que muestran diversos momentos de su día a día. Ciertamente, a través de TikTok se pudo conocer una divertida escena protagonizada por una vendedora que sufrió una aparatosa caída,

En las imágenes compartidas por la cuenta @mjcruz04 se puede observar cómo la mujer se acerca a la congeladora del establecimiento donde trabajaba para atender el pedido de un cliente, pero al estirarse demasiado dentro del aparato electrónico terminó dentro de este.

La joven protagonizó el divertido blooper debido a que perdió el equilibrio en su intento de sacar uno de los productos del frigorífico. Los clientes del lugar acudieron rápidamente a apoyarla para que pueda salir del pequeño espacio.

El video viral de TikTok cuenta con más de seis millones de visualizaciones. “No me voy a reír porque sí me ha pasado. Lo que cuesta ser chaparra”, “Cuando te metes mucho en tu trabajo sin medir consecuencias “, “Ya me dio miedo caerme dentro de la lavadora, luego, ¿quién me salva?”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.