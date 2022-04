Fabio Jackson, el joven británico que arrasa en TikTok por su parecido físico a Michael Jackson

Fabio Jackson es un joven de 28 años que vive en el Reino Unido. Dice que fue acosado en la escuela secundaria por parecerse al difunto cantante Michael Jackson. El joven, que ahora es un influencer, ha ganado muchos seguidores en TikTok.

Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de Fabio Jackson, pues miles de usuarios lo acusan de haberse sometido a una cirugía plástica para parecerse al Rey del Pop. En respuesta a sus haters, Fabio publicó un video de sus fotografías de la infancia.

“Como pueden ver en mi video, nada ha cambiado en mi apariencia. Acabo de crecer, mi mandíbula se ha ensanchado, mis dientes se han movido, mis ojos siguen siendo los mismos y sí, todavía tengo el pelo largo como Michael”, se lee en la leyenda de la publicación.

Pero no todas las experiencias son malas para Fabio Jackson. “Con la gente en las calles ahora es una cosa completamente diferente, miran dos veces, me llaman y me toman fotos”, compartió el tiktoker, que tiene más de un millón de seguidores en su cuenta personal.