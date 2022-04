Tiktoker narra cómo vivió su peor cita por haber ido a cenar con pantalones blancos

La plataforma de TikTok se volvió el espacio perfecto para contar anécdotas que son difíciles de olvidar y que en algunas ocasiones pueden resultar muy graciosas para los usuarios. Esta vez, el influencer español Gianluca Gentile compartió una de sus experiencias menos favoritas en una cita y reveló cómo huyó de la escena de manera singular.

Gentile había acordado ir a un restaurante con una joven que conoció en la ciudad de Madrid y decidió vestirse de manera diferente, por lo que se puso por primera vez un pantalón de color blanco.

Luego de pedir la comida, el influencer fue al baño y, con una flatulencia, sucedió lo inesperado. “Me giro, me miro en el espejo y el pantalón blanco cambió a marrón”, expresó.

PUEDES VER: Joven traduce canción alemana sobre Perú y el significado sorprende a miles en TikTok

Sin embargo, eso no fue todo, ya que no sabía cómo iba a salir del baño sin que nadie se percatase del incidente. Él decidió colocar sus manos en la parte de la mancha para que otros no la vean, se acercó a la joven y le dijo que debía irse.

El clip viral de @gianlucagen97 consiguió más de 226.000 reproducciones, 21.300 ‘me gusta’ y 448 reacciones en la plataforma de TikTok.

“Necesitamos saber si te volvió a llamar la chica”, “Yo los habría lavado ahí mismo y usaba el secador de manos”, “Debiste aplicar lo del saco amarrado en la cintura”, comentaron algunos usuarios.