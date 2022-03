Perrito hace reír en TikTok al echarse junto a su dueña para engreírse y jugar con ella

Te divertirá. El cuidado de las mascotas es una prioridad para cientos de familias, por ello, siempre tratan de darles lo mejor para que se sientan a gusto en casa. Así lo demostró una mujer en TikTok, quien a pesar de resistirse a los encantos de su perrito dejó que este se divirtiera con ella.

En las imágenes compartidas por la cuenta @anahiaguayo_, se puede observar cómo el can no podía estar separado de su dueña. Esta se encontraba echada en su cama cuando el danés llegó a su lado y comenzó a acercarse a su ama para recibir cariño.

La mujer no tenía intenciones de jugar con su engreído, pero este no dejó que lo apartara y se acomodó para empezar a ‘molestarla’ al lamer sus manos y darle suaves mordiscos para que le prestara atención. El comportamiento del animalito sorprendió a cientos de usuarios, quienes no dudaron en relatar experiencias similares con sus mascotas.

El video viral de TikTok cuenta con más de 822.000 visualizaciones. “Mi bebé ja, ja, ja hace lo mismo porque ama a sus abuelitos ja, ja, ja”, “Amo a los gran danés, es una raza de gigantes nobles, me encantaría tener uno”, “Yo igual tengo un gran danés y es exactamente igual. Hagas lo que hagas, no dejan de morder”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.