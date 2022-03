Perrito creció con un gato y ahora se comporta como si fuera un felino

Muchas veces hemos oído decir que los gatos y perros no pueden convivir juntos, porque son ‘enemigos’ naturales. También se ha visto en dibujos animados la supuesta hostilidad que ha existido entre estas especies. No obstante, siempre hay excepciones, y una de ellas se publicó en un reciente clip de TikTok, en el que se presentó el singular comportamiento que adoptó un can luego de crecer junto a su ‘amigo’ felino.

Las imágenes dejaron en evidencia que el tierno perrito acostumbra sentarse en lugares altos, como los sofás de la sala o en la mesa. Asimismo, su cuidadora mencionó que su mascota se llama ‘Messi Bergessio’. Este singular nombre también llamó la atención de los usuarios de la red social, quienes no dudaron en comentar sobre él.

“Se llama Messi, lo amo”, “Dime que el gato se llama CR7, por favor”, “Me siento gato”, “¿Me estás diciendo que estás asumiendo su especie?, fueron algunas reacciones al clip de TikTok.

Hasta el momento, la publicación del usuario @sertralina.100mg consiguió alrededor de 3,1 millones de reproducciones, 637.600 ‘me gusta’ y 2.770 comentarios en la plataforma de videos.