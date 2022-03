¿Quién es El Xokas y por qué se ha ganado el ‘odio’ de todo el Internet?

Joaquín Domínguez, mejor conocido como El Xokas, se ha convertido en el creador de contenidos español con más suscriptores activos en Twitch. Actualmente, tiene un total de 2.9 millones de seguidores. Según publica el portal Twitch, es postproductor experto en efectos especiales, etalonador y motion grapher. Además, dejó su trabajo en el Real Madrid para dedicarse sólo a crear contenido en Internet.

Cathyvipi, la cuenta que le ocasionó polémica en redes

El streamer reconoció haber utilizado cuentas secundarias para meterse con sus “haters” de forma anónima y sin usar su perfil principal de Twitter. Se ausentó una semana y hace unos días regresó y aclaró que ha tardado varios días en dejar descansar toda la polémica y reflexionar.

Una de las primeras cosas que realizó tras su regreso fue disculparse con los cibernautas en general. Además, reconoció que no estaba preparado para la fama. “No poder responder a los malos comentarios porque lo único que generas es una espiral infinita de odio. No me di cuenta”, afirmó.

Auronplay le recuerda a el Xokas que no es el número uno

Tras la polémica mencionada que tuvo el Xokas, Raúl Álvarez Genes, más conocido como Auroplay, criticó fuertemente a Domínguez por haberse autodenominado como el número 1 en Twitch.

“Para empezar, Xokas, tú no eres el número uno. El número uno está entre Ibai y yo. Y si llegaste a ser número uno fue gracias a un proyecto mío llamado Squid Games”, dijo AuronPlay.

Dejó de ser editor de video del Real Madrid por su sueño

El Xokas estudió publicidad, se especializó en edición de vídeo y superó una depresión. El Real Madrid le contrató en 2017 para reforzar su equipo de video. Después de seis meses, decidió dar un paso al costado para seguir sus sueños.

A él siempre le atrajo el mundo de YouTube. Así, entre 2015 y 2016, subió un video sobre League of Legends. A pesar de que contaba con 300 suscriptores, es decir, que no le era rentable, decidió pasarse a Twitch.