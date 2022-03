Hackearon cuenta del Ministerio de Transportes para promocionar venta de NFT

La cuenta de Twitter @MTC_GobPeru, perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fue reportada como hackeada hace tan solo algunas horas. A través de la red social se podía observar que la entidad del estado se encontraba brindando material promocional de NFT. Por fortuna, en menos de una hora esta institución volvió a tener el control de su cuenta oficial.

“Yuga Labs Otherside está pasando. etiquetar a los simios. agréguese al libro mayor de la lista blanca en othersidewl.com”, fue unas de las descripciones que se pudo leer en las publicaciones que se habían publicado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras ser hackeada. Esto sería parte de un NFT.

¿Qué es un NFT?

Para entender, primero debemos reconocer qué es un bien fungible y un bien no fungible. El primer tipo de bien es aquel que puede intercambiarse, teniendo un valor en relación de su número, peso o medida mientras que el segundo es aquel que no puede sustituirse.

Por ejemplo, el dinero es bien fungible, porque un billete de 20 soles puede ser cambiado por otra moneda de 20 soles sin ningún problema y sin perder su valor. Sigue siendo completamente igual.

Sin embargo, un tipo de bien no fungible podría ser un cuadro artístico, pues este no podría ser sustituido por otro pintura, ya que una obra de arte no es equivalente a otra.

Las siglas de NFT significan token no fungible. Estos tokens son unidades que tienen un valor asignado por un modelo de negocio, parecido al de las criptomonedas. Tecnológicamente, tienen una relación estrecha, pero son opuestos, ya que el Bitcoin es un bien fungible, pero el NFT no.

Por ello se dice que los token no fungible son los son activos únicos que no se pueden modificar ni intercambiar por otro que tenga el mismo valor, al igual que una obra de arte. No existen dos NFT que sean equivalentes.