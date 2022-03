¿Quiénes están detrás de “My name is Chicky”, la canción que es tendencia en TikTok?

El clip del pegajoso tema infantil se ha convertido en todo un fenómeno viral muy exitoso. Actualmente es reproducido millones de veces tras su publicación en TikTok.

Su video "My name is Chicky" ha logrado más de 10 millones de visualizaciones en redes. Foto: captura de TikTok

Tendencias LR

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más visitadas por los cibernautas por la gran variedad de su contenido. Uno de ellos ha sido una canción que no tardó en volverse un fenómeno viral, ya que ha acaparado la atención de más de 10 000 000 de usuarios por su divertido y pegajoso baile. Se trata de “My name is Chicky”, el nuevo tema tendencia del 2022 publicado en un inicio en el canal infantil D Billions de YouTube. Pero, seguramente te preguntarás, ¿cómo empezó este proyecto y, sobre todo, cuál fue la fórmula para que se haya vuelto tan popular en las redes sociales? La agrupación de nacionalidad rusa compuesta por tres hombres y una mujer comenzó a publicar sus entretenidos y educativos clips en el canal infantil de YouTube en agosto del 2019. Cada uno de sus contenidos logró gran aceptación en chicos y grandes por su divertida coreografía. PUEDES VER: Joven enseña todo lo que puedes comprar con 10 soles en Venezuela Al parecer, la combinación de divertidos videos y canciones educativas ha sido la fórmula mágica para que se conviertan en los preferidos de las redes. Esto debido a que los niños no solo bailan, sino también aprenden colores, animales, letras, números, frutas, profesiones y mucho más. Es por ello que “Mi nombre es Chicky”, en español, viene arrasando actualmente en TikTok, ya que enseña a los niños a no sentir temor y presentarse al compás de música animada. Un punto aparte de todo esto es que servirá para aprender el idioma en el que se canta. Cabe mencionar que D Billions no solo crea canciones en ruso, sino también lo hace en inglés y español. Aquí te presentamos un extracto de la canción que es la preferida de miles en TikTok.

