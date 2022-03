Niña se entristece al no escuchar la versión original de “No se habla de Bruno” en los Oscars

Miles de personas esperaban emocionados la presentación de la canción más popular de “Encanto” que ha batido récords desde su estreno. Este soundtrack que alcanzó el puesto n.º 1 en Billboard Hot 100 fue coreado por los fanáticos debido a su pegajosa melodía; sin embargo, en la gala de los Oscars 2022 el número musical tomó otro rumbo que no fue del agrado de los usuarios. Así lo evidenció una niña en Twitter, quien protagonizó una escena que se volvió viral.

En las imágenes compartidas por la cuenta @Fajardo se mostró cómo la pequeña tenía puesto un vestido amarillo como el personaje de Pepa y estaba lista para disfrutar del evento. Al inicio, mostró su alegría con los primeros versos, pero pronto demostró su decepción cuando comenzó a escuchar un sonido diferente al ritmo latino que conocía.

“Esta no es”, se le escucha quejarse en el clip mientras se acerca al televisor para observar si se trataba de la misma canción. Al percatarse de que los artistas continuaban cantando, no dudo en decirle a su madre que no se parecía al tema “No se habla de Bruno”. “No es. ¡Este no es!”, se lamentaba la menor y, aunque su mamá trató de consolarla, se echó al suelo en forma de protesta.

PUEDES VER: Coloca cámara oculta en su habitación y descubre las travesuras de su perrito cuando está solo

El video viral de Twitter ha alcanzado más de 111.000 reproducciones. “Todos quedamos así cuando vimos que no cantaron la versión original de We don’t talk about Bruno”, comentó el creador del post al compartir el mismo sentimiento que la niña. A él se unieron cientos de personas que mencionaron sentirse de la misma forma.