¿Qué pasó con el mago enmascarado que revelaba los secretos de la magia?

A finales de los 90, un programa de televisión captó la atención de millones de personas alrededor del mundo. El mago enmascarado dejó a todos sus espectadores impactados, pues se dedicaba a revelar todos los secretos de la magia. Pero, ¿qué ocurrió con este famoso personaje?

Pese a que todo profesional afirma que un buen mago “nunca revela sus secretos”, el ilusionista se encargó de mostrar todo el proceso detrás de trucos con cartas, objetos, y hasta los más complejos, como caminar en el aire.

Mientras más conocido se hacía el mago, se especuló que no mostraba su rostro debido al temor que le causaba ser agredido por mostrar todos los secretos de la magia. En 1999 se atrevió a sacarse la máscara y revelar su identidad. Su nombre es Val Valentino, un actor e ilusionista oriundo de Los Ángeles, Estados Unidos.

PUEDES VER: Pescador muestra cómo se sacan las lanchas del mar y video hace reír a miles en TikTok

Luego de alcanzar gran fama internacional, pudo actuar en varios países, hasta que tiempo después desapareció del entorno mediático. En 2017 se reveló que el actor tenía serios problemas de salud, por lo que tuvo que alejarse de su trabajo. En varios medios se afirmó que padecía cáncer de próstata.

“No podía viajar en avión porque se me hinchaba la próstata. No tenía energía. No podía realizar presentaciones, así se me terminaron mis ahorros porque debía mantener una casa y cuidar de mi familia”, contó Valentino en una entrevista para un programa de televisión brasileño.

¿Dónde está el mago enmascarado?

“Cuando me dieron pocos meses de vida, pensé que como otros se habían curado, yo también podría. Recibí un mensaje de otra dimensión de que me curaría”, fueron unas declaraciones que hizo a un programa local.

El portal Pastomagic reportó en 2020 que el personaje se encontraba en Brasil. Según el actor y mago, busca “educar al público” respecto a la magia. Durante lo ocurrido, hubo quienes afirmaron que su enfermedad habría sido una farsa, aunque ninguna información ha podido comprobarlo. Sin embargo, el enmascarado volvió a lo suyo y, como muchos dicen, “lo hizo de nuevo”.