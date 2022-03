Perro aprovecha distracción de sus dueños durante el Peru vs. Uruguay y se roba un queso

El Perú jugó un partido decisivo contra Uruguay, sin embargo, este finalizó con una polémica jugada que dejó a más de uno incómodo. Los hinchas no dudaron en calificar la acción como un ‘robo’ a la selección, tal como lo hizo esta familia en este clip de TikTok. Ellos discutieron acerca de la decisión tomada por el árbitro, pero su perrito aprovechó el momento para cometer una travesura mientras estaban distraídos.

Los dueños del can vivieron otro ‘robo’ más cuando conversaban de lo que había sucedido en el partido Perú vs. Uruguay. Ellos no solo tuvieron que aceptar la derrota del equipo peruano, sino también perder ante su mascota, que había escapado de su sala con un gran pedazo de queso.

En las imágenes compartidas por la cuenta @amil.cm se mostró el momento exacto en que el animalito Ares se acerca sigilosamente ante sus cuidadores, y al notar que nadie le prestaba atención, aprovechó para coger entre sus dientes la comida que habían dejado en la mesa.

Solo cuando el can huyó del lugar, uno de los invitados se percató del bocadillo que faltaba y fue tras él, pero ya era demasiado tarde. El clip viral de TikTok cuenta con más de 30.000 visualizaciones.