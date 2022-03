Adulto mayor conversa por primera vez con Alexa y se vuelve viral en TikTok

La tecnología puede ser de mucha utilidad si se usa de manera correcta; sin embargo, hay personas que necesitan un poco de ayuda al interactuar por primera vez con dispositivos que son desconocidos para ellos. Así fue el caso de Kenny Jary, un veterano de la marina de 80 años que reside en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Recientemente, él recibió su primer asistente virtual y sus reacciones se hicieron tendencia en TikTok.

El video mostró la primera conversación de Jary con Alexa, el asistente virtual de Amazon. En la escena se observó que estaba acompañado de uno de sus amigos que también se sorprendió al escuchar las respuestas del dispositivo.

Al principio, Jary le pregunta de manera amable lo siguiente: “¡Alexa! ¿Estás ahí? ¿Qué tal las pizzas de salchicha y pepperoni? ¿Son buenas para ti o no?”. Sin embargo, el asistente virtual parece no haber registrado toda la pregunta y le responde: “La salchicha fue añadida a tu lista de compras”.

Ante el aparente malentendido, el señor Kenny quedó impresionado y le aclaró de que en realidad no quiere hacer ninguna compra de “ropa interior”, ya que no se refería a ello. Asimismo, vuelve a intentarlo sin éxito, y finalmente Alexa capta que no desea hacer ninguna compra.