Joven con discapacidad visual es viral por anotar una canasta para su equipo de baloncesto

El martes 22 de marzo ocurrió un hecho realmente admirable que se hizo viral esta semana. La grabación de una jugadora de baloncesto inclusivo de la escuela secundaria Zeeland East, en la que anotó una canasta en un partido contra el equipo de Zeeland West en Estados Unidos. Esta talentosa joven con discapacidad visual se llama Jules Hoogland de 17 años, y su logro ha dado la vuelta al mundo en redes sociales como Facebook.

Las imágenes mostraron a Hoogland con la pelota en sus manos para tirar una canasta. Cabe destacar que el gimnasio tenía la presencia de 2.500 personas en completo silencio para que ella escuche la ubicación del aro de baloncesto. Luego de que la asistente golpeó el tablero con un poste amarillo, la joven consiguió anotar de manera exitosa y recibió los aplausos de toda la multitud.

En el clip se pudo observar a la compañera de Hoogland, Ally Guffey, quien la ayudó durante el partido. “Ella es mi vista en la cancha, ya que no tengo mi bastón para asegurarme de no salir golpeada (...) y me guía en la dirección correcta”, expresó al medio estadounidense FOX 17.

Desde su publicación, la escena consiguió millones de reproducciones y ‘me gusta’ de parte de los usuarios de Facebook.