Perro va a la casa de su ‘amiga’ y la reacción de la canina sorprende en TikTok

En TikTok, una joven compartió unas escenas que sacaron miles de risas a los usuarios por el curioso episodio que protagonizó su mascota. Una perrita recibió la visita de su ‘amigo canino’, el cual llegó para ‘invitarla’ a salir para jugar. La escena hizo reír a más de uno en las redes sociales.

A través del usuario @aleleycegui se mostró la reacción de una engreída peludita, que, al parecer, esperaba a su compañero de aventuras. El husky se mantuvo paciente en la puerta hasta que la dueña de la otra mascota le abrió y lo hizo pasar a la casa.

La emoción del animal, al ver a su amigo, conmovió los corazones de miles de usuarios en TikTok, pues no imaginaron que hasta los animales se alegran al ver a sus amigos o familiares.

PUEDES VER: Mujer sale a las calles de Dublín para cantar cumbia y cautiva a transeúntes

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 2 000 000 de visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacaron el comportamiento de la engreída peluda.

“Quien no se alegra con un guapote, ojos azules, alto y bien bañado”, “La perrita ya estaba vestida para el paseo”, “Eso no es un amor prohibido. Estamos habando de un husky, un buen partidazo”, “No la dejes salir. Yo dejé que saliera, me la embarazó, ahora está a punto de dar a luz, y él se vino a vivir con nosotras”, “Ese novio está muy lindo”, fueron algunos graciosos comentarios que acompañaron a la publicación en redes sociales.