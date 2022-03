Hombre vestido de Sonic intenta jugar una broma y termina derribando un pastel en fiesta infantil

A menudo, cuando se realizan fiestas infantiles no puede faltar el payaso, el animador o los muñecos con los personajes favoritos de los cumplimentados. Es por ello que una madre contrató a un grupo de presentadores para que animara la fiesta de su hijo, sin pensar que uno de los invitados cometería un error y dejaría pasmados a todos los asistentes. Las imágenes se compartieron en TikTok.

Uno de los artistas animaba la celebración por el cumpleaños de un niño. Todo marchaba con normalidad hasta que dieron pase a un hombre disfrazado con el traje de Sonic.

El protagonista de la saga de videojuegos comenzó a bailar para hacer reír a los invitados. Los niños estaban muy emocionados hasta que un error dejó impactados al payaso y a los asistentes al evento.

Según mostró el clip compartido en la cuenta @amgonzales9, el personaje de erizo azul con zapatos rojos dio un mal paso cuando pretendía correr hacia atrás y se cayó encima de la mesa donde estaban los caramelos y otros dulces.

Lo que sorprendió a los usuarios de TikTok fue que, durante la caída, la torta terminó en el piso. Como se vio en la grabación, el animador intentó evitar que el pastel se cayera, pero en vano fueron sus esfuerzos.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 15.000 visualizaciones y miles de comentarios en las redes sociales.

“No, Sonic, la torta. Algo me dice que el show fue por amor al arte”, “Creo que terminaron dando show gratis”, “Yo una vez pisé a un niño cuando trabajaba de muñeco porque no veía nada con el traje”, “Ese Sonic dejó sin torta al cumpleañero”, “Era parte del show, tranquilos, no se alarmen”, fueron algunos graciosos comentarios que acompañaron a la publicación.