Joven les dice a sus padres que está embarazada y estos la sorprenden con otro anuncio

Sucedió en Estados Unidos. Una joven de 18 años llamada Emily decidió contarles a sus padres que estaba esperando un hijo. Se había preparado para todo tipo de reacciones; sin embargo, nunca imaginó que estos también tenían planeado darle una gran noticia. La escena quedó inmortalizada en TikTok.

Emily grabó todo en su celular porque quería tener un hermoso recuerdo del momento, y luego publicó el video, que suma más de 300.000 ‘me gusta’ en su cuenta de TikTok @embarnes6.

En el clip se ve cómo Emily dejó su celular en un lugar de la sala. Luego, llamó a sus padres que estaban en otra parte de la casa y les preguntó: “Mamá, papá, ¿pueden venir aquí un segundo?”.

Con muchos nervios, Emily trató de que ellos se tranquilizaran mientras se acomodaban en un sofá, y agregó: “Ustedes me amarán, pase lo que pase, ¿correcto? Bien, ¿y prometen que no se enfadarán conmigo?”.

Si bien su padre podía prometer su amor incondicional, no estaba tan seguro de no enojarse. Sin embargo, la joven no pudo más y reveló la gran noticia: “¡Estoy embarazada!”.

Levantó una prueba de embarazo y nunca imaginó que otra sorpresa estaba por llegar. Su padre sacó otro test y dijo: “¡Emily! Tu mamá también lo está”.