DJ Asto, el peruano que se hizo famoso por las fiestas virtuales en pandemia

Si bien la pandemia perjudicó a varios sectores laborales, Daniel Asto Vargas, de 29 años, más conocido como DJ Asto, supo sacarle provecho a la situación. Con la ayuda de su equipo y el buen ánimo que lo caracteriza. Este joven peruano pudo hacerse conocido a través de las redes sociales con sus transmisiones y videos publicados en YouTube.

Los en vivo también conocidos como virtual party han impulsado su carrera musical como DJ. Tal es el caso que su talento ha llegado a diferentes partes de Latinoamérica, como Colombia y Chile. Gracias a estas presentaciones a distancia, Asto ha logrado desenvolverse frente a cámaras y, a su vez, ha desarrollado su propio performance.

Los bailes y la animación que realiza en cada uno de sus shows forman parte del nuevo estilo de este DJ. “Yo sabía que ya no podía ser el mismo de antes, que tenía que hacerlo diferente. La gente esperaba algo de mí, esperaba ver al hombre que salía en YouTube, al que salía en las transmisiones”, indicó en entrevista exclusiva para La República.

Con casi medio millón de seguidores en todas sus redes sociales, Daniel sigue trabajando en sí mismo para brindar lo mejor en cada presentación. Con su esfuerzo y con el apoyo de sus más allegados, ha conseguido alcanzar este y más objetivos. Aquí te contamos más detalles de su vida.

Su pasión por la música e inicios como DJ

Como todo comienzo, las amistades y sus más cercanos formaron parte de los primeros pasos de Daniel Asto como DJ. Las fiestas, bautizos y cumpleaños fueron los lugares en los que se presentó antes de pisar las grandes discotecas del país. Si bien estudió unos cuantos ciclos de la carrera de Diseño Gráfico e Ingeniería de Sonidos, fue gracias al apoyo de su familia que supo que otro era su camino.

“De hecho, pienso que es una bendición si a los 17 años sabes a lo que te quieres dedicar. Yo, a partir de los 20 y 21, ya sabía lo que me gustaba”, comentó. Estas experiencias vividas solo confirmaron que su pasión estaba ligada a la música, a ser un DJ profesional.

Luego de varias noches de trabajo, Asto logró conquistar a varias personas con sus mezclas y buen humor; sin embargo, este éxito tuvo sus altibajos con la llegada de la pandemia. El sector del entretenimiento tuvo una gran caída y él no fue la excepción.

Para Daniel Asto, no había necesidad de publicitar su trabajo, pero este pensamiento tuvo sus cambios con el confinamiento. “No había otra ventana como las redes sociales para mostrar lo que hacemos. Siento que me demoré un poco porque estaba medio bajoneado de todo lo que estaba sucediendo, pero de ahí, por presión del grupo, comencé”, añadió.

Los desafíos de ser un DJ en pandemia

Cada sábado, miles de usuarios se preparaban para recibir su noche en confinamiento con las presentaciones virtuales de DJ Asto. A través de Instagram, el joven peruano no solo tocaba su equipo, sino que también bailaba y hasta interactuaba con sus seguidores. “Hacíamos sorteos con trago para que la gente pueda armarlos en casa y no salga”, indicó.

Con el ánimo a tope, Daniel consideró seguir con los famosos virtual party todos los fines de semana. Las cifras en las redes crecieron rápidamente y así se hizo más conocido. “Yo entendí que el trabajo en redes era muy visual. Sabía que tenía que animar al público de otra manera”.

Asto no duda en reconocer que este crecimiento no pudo ser posible sin su equipo de trabajo, conformado por Rodrigo Dulanto, Stefano Reyes, Luis Obregón y Erick Condore, quienes lo apoyaron en todo momento con la producción de sus videos y con el desarrollo de su imagen como DJ.

No tuvo que pasar mucho para que algunas marcas se fijaran en él por su crecimiento en redes, el cual se expandió con los meses a YouTube. En esta plataforma, sus videos de más de una hora de música han logrado obtener hasta 12 millones de reproducciones y comentarios.

El regreso a los shows presenciales

“El primero lo recuerdo. Fue en Chiclayo. Me tuve que tomar como cuatro shots o cinco de tequila para estar bien suelto. Ni bien me subí a la tarima, toda la gente de la discoteca estaba al frente con su teléfono. Como lo he contado una vez, con las justas el fotógrafo se acercaba a tomarme una foto. Ellos esperaban algo de mí, esperaban un buen show”, reveló Daniel al recordar su regreso a los escenarios.

Asto, quien manifestó no haber sido el “centro de atención” antes de la pandemia, señaló que este camino ha tenido sus altibajos, ya que nadie le enseñó cómo ser un showman. Este nuevo performance también le ha traído algunas dificultades, como los pequeños accidentes.

“A veces siento que los lugares a donde voy a tocar no están 100% preparados para lo que voy a hacer. Muchas veces te ponen cualquier mesa y no tienen micros, por lo mismo que están acostumbrado a que los DJ vayan y solo toquen”, indicó.

En la actualidad, Asto se dedica a pulir su trabajo para diferenciarse de los demás DJ. Este esfuerzo ha tenido sus frutos: pudo tocar en Colombia frente a un público extranjero.

Curiosidades y otros proyectos personales hechos realidad

A mediados del 2021, Asto sorprendió a sus miles de seguidores al indicar que iba a ser papá. El DJ, que manifestó sus gustos por el marketing, dio a conocer que su noticia formaba parte de una campaña de intriga. El sueño de tener su propia marca de ropa unisex se hizo una realidad con No Gender Club, su hijo.

No es la primera vez que el peruano usa este tipo de estrategias, ya que en anteriores virtual party se hackeó para captar la atención de los usuarios. Si bien Asto ya no regresará con las ansiadas transmisiones, su trabajo podrá verse a través de YouTube, donde muestra sus mezclas de reguetón y otros géneros.

El entusiasmo por seguir con el camino que ha forjado con los suyos no termina para él. “Siento que me falta mucho por lograr, por conseguir. Lo poco que se ha logrado es el fruto del sacrificio, del trabajo como DJ”, finalizó.