¿Por qué Giancarlo dejó de aparecer en los videos de la youtuber peruana Ariana Bolo?

Ariana Bolo Arce se ha convertido en la youtuber peruana más querida por los usuarios en la plataforma de YouTube. Desde que inició en el 2014, acumuló un total de 860.000 suscriptores en su propio canal. En cada uno de sus videos, aparece junto a sus amigos haciendo cosas divertidas dentro o fuera de casa. Sin embargo, hace poco llamó la atención la ausencia de uno de sus integrantes. ¿Qué ocurrió? Aquí te lo contamos.

Nuestra compatriota se ha destacado por su contenido de humor, sea por reseñas de comidas o productos. Además, sus anécdotas de viajes al lado de Giancarlo, Ely y David sacan miles de sonrisas. Por ello, sus seguidores en redes sociales los bautizaron como el ‘Team Bolo’.

Pese a la buena química que demostraron los cuatro, desafortunadamente, uno tomó la decisión de alejarse. Hace un mes, Ariana se pronunció con respecto a dicho tema durante una entrevista en el programa virtual llamado “Tú quieres show?”, conducido por el reconocido influencer ChiquiWilo.

Ariana Bolo habló sobre la salida de Giancarlo del ‘Team Bolo’

ChiquiWilo no fue ajeno a los comentarios de sus fanáticos, por lo que se animó a preguntarle a Ariana por la desaparición de su primo. De pronto, ella comentó que le escribió para pedirle que hiciera un pronunciamiento para evitar malos entendidos.

A consecuencia de la pandemia por la COVID-19, la relación de los integrantes se volvió lejana. Usualmente, realizaban sus reuniones por Zoom o Ariana visitaba la casa de Ely con una prueba de descarte.

“Giancarlo no va a volver (...) Él decidió desaparecer. No se vio conmigo, me llamó y me dijo que iba a dar un paso al costado con el tema de los videos porque no se sentía bien. Entendí que no se sentía tal vez emocionalmente bien, tendrá sus razones, pero él nunca nos dijo (sus razones), nunca fue sincero en decirlo. Por ende, él decide separarse del grupo”, indicó.

“Le dije: ‘Gian, antes de que te vayas, por favor di en tus redes por qué te estás yendo, sé cómo son las personas que van a malinterpretar las cosas. No lo hizo. Yo insistía ‘por favor, Giancarlo’, porque eso no me compete a mí. Si yo hubiera agarrado y hubiera dicho: ‘mira sabes qué, gente, Giancarlo ya no va más’. ¿Por qué? Yo tampoco sé por qué (..) No puedes obligar a una persona a estar donde no quiere”, expresó la youtuber.

“Las personas piensan que nosotros somos los malos porque él se fue. Y nos preguntan por qué se fue. En vez de preguntarme a mí, deberían preguntarle a él. No a mí. A la persona que le están preguntando es a la persona equivocada. Si bien es cierto, es mi cara, nosotros seguimos porque tenemos que seguir, esto es nuestro trabajo y nosotros mantenemos a nuestras familias”, añadió en su respuesta.

¿Qué dijo Giancarlo en sus redes sociales?

Los suscriptores del canal de Ariana Bolo notaron la ausencia de Giancarlo en los videos que se publicaban casi a diario. Por esta razón, varios le dejaron mensajes para conocer lo que había sucedido.

Ante tanta insistencia, él publicó una fotografía acompañada de un largo texto en su cuenta identificada con el nombre de @gian271 en Instagram. En la imagen, trató de parar con las especulaciones para explicar sus motivos y agradeció a cada uno por el apoyo.

“Me estoy tomando un tiempo para reenfocarme y recuperarme. Es por eso que decidí dejar al ‘Team’, ya que no me he estado sintiendo a mi 100%. No hubo ninguna pelea ni nada de eso, al contrario, siempre estaré muy agradecido con Ariana, Ely y David. Considero que soy una persona sensible, por lo que a veces me puede ser un poco difícil navegar por este mundo, pero siempre trataré de nadar lo mejor que pueda”, escribió.

“A veces la vida puede ser abrumadora y peor aún con todo lo que está sucediendo. Es por eso que, si de repente no te sientes bien, o tal vez te sientes un poco triste o confundido, no dudes en buscar ayuda, que todo tiene solución. ¡Nuevamente les agradezco con todo el corazón por todo el amor que me brindan! El cariño es recíproco, los quiero mucho, espero poder verlos pronto”, finalizó.