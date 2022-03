Hombre se va a de fiesta y baila con su pareja a través de una videollamada

Las personas que viven una relación a distancia se las ingenian para pasar gratos momentos juntos. Este es el caso de un hombre que se viralizó en TikTok por la singular manera que encontró para divertirse con su novia. Con la ayuda de su celular, el joven pudo bailar con su pareja a través de una videollamada y captó la atención de los presentes.

“Eso se llama amor”, indicó la usuaria @lispla en la descripción del clip compartido en redes. Tal como se mostró en él, un hombre se encontraba muy atento a la pantalla de su móvil mientras la música sonaba en toda la discoteca.

La videollamada que tenía con su novia no pasó desapercibida para la usuaria, quien grabó la escena y se sorprendió cuando observó que el joven bailaba frente a la cámara. “Amor a la distancia”, añadió en el clip que logró obtener más de medio millón de reproducciones.

Las reacciones tampoco faltaron y varios elogiaron a la pareja. “El amor a distancia sí funciona”, “Lo más bello que he visto”, “Si no es así, no quiero nada”, “Qué hermoso, eso es amor”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Aquí te dejamos la viral escena que logró conquistar a miles en las redes.