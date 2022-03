La sorprendente reacción de Martín Vizcarra al remix que lanzó Tito Silva

En diciembre de 2021, Martín Vizcarra llamó la atención de los peruanos al exigir al entonces ministro Cevallos que se le autorice la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus, ya que aseguraba no haberla recibido. Su mensaje se hizo viral y fue entonces que el popular músico Tito Silva utilizó un extracto de su discurso para crear un pegajoso tema que la rompió en Facebook. ¿Cuál fue la reacción de Vizcarra al escucharlo?

“Yo actualmente no puedo ir a ningún ambiente cerrado porque mi carnet de vacunación dice que tengo solo una dosis y el padrón dice que no me puedo vacunar. No puedo ir a una farmacia, si me enfermara, no puedo ir a ningún hospital. Ni a comprar incluso un pequeño presente por Navidad a un centro comercial, no puedo entrar”, se le escuchó decir al exmandatario en el mensaje que emitió el año pasado.

Utilizando estas palabras, Tito Silva lanzó un remix que se hizo viral en las redes sociales. Meses después, Vizcarra pudo ver este clip y se animó a dar algunas palabras al respecto.

Su reacción sorprendió a miles de usuarios en Facebook, pues tomó con mucho humor la creatividad del músico. “Hasta salió un villancico que hacía referencia a lo que yo había dicho. Fue muy gracioso, muy ameno, tanto que yo mismo lo he compartido y lo he pasado a mis amigos y familiares”, dijo sonriendo.

“Escúchenlo, es bien gracioso”, culmina el mensaje que dio Martín Vizcarra. De inmediato, este video se hizo popular en las redes sociales y miles de cibernautas reaccionaron a sus palabras. El propio autor del remix destacó que Martín Vizcarra “tiene correa”.