Perro comete una travesura y su ‘mejor amigo’ le sigue el juego delante de su dueña

A través de Facebook ha sido compartido un video que ha dejado sin palabras a una gran cantidad de usuarios en las redes sociales. Se trata de la graciosa escena que protagonizaron dos perritos mientras su dueña les pedía que se comporten. Estas imágenes ya son tendencia en redes sociales de España, México y Estados Unidos.

Tal como se aprecia en el video compartido por la dueña de estos canes, una de sus mascotas vio la ventana abierta y no dejó la oportunidad para salir por allí hacia el exterior de su vivienda. Su cuidadora le decía que no cometa la travesura, pero el perro de color negro no le hizo caso.

Su otro ‘amigo’ vio que el perrito no obedecía a su dueña y hacía de las suyas, por lo que tomó la decisión de seguirle el juego. Pese a que la joven que los grababa repetía varias veces a sus perros que entren a la vivienda, estos continuaron ‘desafiándola’.

Tras compartir este video en redes sociales, miles de cibernautas reaccionaron con likes y comentarios a la publicación. “Yo tengo la misma autoridad con mis perros”, “Hacen un grupo impresionante de traviesos”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de Facebook.