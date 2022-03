Joven impacta en Facebook al danzar como un experto bailarín en un paradero de bus

A menudo, los cibernautas se deleitan con cada uno de los videos que se publican en redes sociales por sus divertidos y hasta conmovedores contenidos. Esta vez, un joven atrajo las miradas de los usuarios en Facebook al ser grabado por una transeúnte cuando demostraba su gran talento para el baile clásico.

A través de una grabación compartida en la cuenta @angiesliverpool, se mostró el preciso momento en que un muchacho esperaba en un paradero el bus que lo trasladaría a su destino. Al parecer, ese día los termómetros marcaban bajas temperaturas, por lo que no se le ocurrió mejor idea que ponerse a danzar como un experto bailarín de ballet para descongelarse del frío.

Hayley Louise fue la joven que pasaba por el lugar y al ver el divertido momento no lo dejó pasar. Según comentó la mujer, el ‘bailarín’ identificado como Orlando Tirelli empezó a mover sus brazos al ritmo de la canción “You Can’t Stop The Beat” del musical Hairspray, que sonaba en la calle.

La seguridad que derrochó mientras danzaba provocó las risas de Hayley, quien lo grababa para mostrar la actitud del hombre en las redes sociales. Frente al escaparate de la tienda de Argos, el viajero hizo una acrobacia de ballet y giró sobre un pie.

A los espectadores les encantó el video y dijeron que la actuación de baile del hombre les había alegrado el día. Desde su publicación, las imágenes han recibido más de 277.000 visitas en Facebook.