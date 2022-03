Joven acudió al seguro para que le coloquen yeso y ahora no se puede quitar la casaca

Lo que muchos peruanos conocemos como EsSalud, en México, sería el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Este organismo tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y otros servicios que se encargan del bienestar de las personas. El día de hoy, un joven publicó en su cuenta de Twitter que acudió al IMSS debido a que tuvo un accidente con su motocicleta, pero se dio con la sorpresa de una mala atención.

Axel Fernando contó a través de la red social que sufrió un accidente con su vehículo, por lo que se acercó al IMSS para que lo asistan. “Le dije (...) que me dejara quitarme la casaca, no me dejó y ahora no puedo quitármela”, expresó el hombre.

Primera publicación del usuario Axel Fernando. Foto: captura de Twitter

Sin embargo, eso no fue todo, al parecer los profesionales del centro médico tampoco le dieron las indicaciones que debía seguir para poder mantener el yeso adecuadamente. Además, algunos usuarios le dijeron que el yeso no está bien puesto.

Tweet del usuario. Foto: captura de Twitter

Finalmente, luego de unas horas, el IMSS respondió al último tweet del joven para ayudarlo con su caso y le pidió sus datos personales.