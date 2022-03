Gatito interrumpe las horas de estudio de su dueña para que le dé cariño

Te enternecerá. A través de TikTok, se conoció una conmovedora escena protagonizada por un gatita que quería obtener la atención de su dueña. Este hizo de todo para que ella lo consintiera.

La joven se encontraba leyendo una separata cuando su minino acaparó todas las hojas que veía para echarse en ellas. En las imágenes compartidas por la cuenta @tiktokcat41 se pudo observar cómo su dueña decide atender a su engreído ante tanta insistencia.

Ella comenzó a darle varias muestras de cariño al acariciarlo y sobarle su pancita. El felino se mostraba feliz, ya que, incluso, jugaba con las manos de su cuidadora o se quedaba quieto para que la joven pudiese continuar con los masajes.

El video viral de TikTok cuenta con más de tres millones de visualizaciones. “El michi: humano deja de estudiar acariciame que quiero mimos”, “Si los libros del colegio fueran así, apruebo todo”, “Profesor, no he podido estudiar porque mi gatito se durmió en mis apuntes”, “Esta es una razón válida para no hacer tus tareas”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.