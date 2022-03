Aprende idiomas en TikTok de manera fácil gracias a estas populares cuentas

¿Sabías que puedes aprender idiomas gracias a TikTok? La plataforma, como muchos saben, ha servido para que millones de personas expongan sus conocimientos de todo tipo. Si bien la mayoría de contenido está enfocado en crear tendencias de baile y escenas cotidianas, existen usuarios que han decidido ayudar de forma dinámica a quienes deseen aprender de ellos. Este es el caso de los que usan la plataforma para enseñar idiomas. Si no sabes qué cuentas seguir para aprender, aquí te dejamos las más populares.

Usuarios de varias partes del mundo se encargan de crear divertidas dinámicas y, a través de didácticos videos, logran que sus seguidores aprendan a hablar el idioma que tanto les puede costar aprender.

¿Eres fan del k-pop y te encantaría aprender coreano? @soo_ji_ni te trae la solución. Sijun Kim habla español de manera muy fluida, por lo que le permite enseñarte de manera fácil. Con esta cuenta, que tiene más de 17 millones de seguidores, aprenderás algunas frases en coreano para que puedas disfrutar de tus canciones favoritas y no solo tararearlas.

Probablemente, el inglés sea el idioma que más le interesa a gran parte de los usuarios. Pese a que es la lengua que está presente en todo el mundo, aún existen personas a las que les cuesta hablarlo. No obstante, para que te sea más fácil, @luanazanek te enseña desde cero a comunicarte en inglés. Esta joven, oriunda de Argentina, ha conseguido llegar a millones de usuarios alrededor del mundo gracias a sus técnicas para pronunciar correctamente el idioma y se ha vuelto bastante popular en internet.

Con @aleivanovastyle puedes aprender todo sobre su país natal: Rusia. Ella te cuenta cada detalle y ‘truco’ para aprender a hablar ruso de manera sencilla. Su perfil ya acumula más de 2 millones de seguidores en TikTok y, gracias a su fácil método, puedes ir diciendo algunas palabras en ruso sin problemas.

Una joven que tiene varias opciones en una sola cuenta es @jennyluav. En su perfil de TikTok, esta muchacha nos enseña los colores, adjetivos, frases y algunas palabras que puedes utilizar para ir practicando idiomas. Jenny Lu habla alemán, francés, italiano, inglés y español. Una joven políglota que ya cuenta con más de 2 millones de seguidores en la plataforma.

Perú no podía faltar en esta lista. Si la cultura japonesa te interesa mucho, entonces debes seguir a @kiaranakasone. Esta mujer te puede enseñar todo lo que sabe en unas divertidas ‘clases’ de 60 segundos. Gestos, adjetivos, frases, comportamientos y hasta recetas de Japón podrás encontrar en su perfil que ya acumula casi 2 millones de seguidores. En su cuenta, te explica cómo puedes comunicarte en este idioma o también te puede compartir algunos secretos de la cultura que no conocías.

“Hasta antes de la pandemia, casi casi que no sabía utilizar TikTok. Veía a mi hermana grabar videos, pero no entendía cómo hacerlo, solo me dedicaba a ver lo que otras personas publicaban, hasta que aprendí y empecé a crear mi propio contenido”, cuenta Kiara Nakasone en entrevista con La República.

Casi sin imaginar el éxito que tendría en la plataforma, Kiara inició compartiendo lo que ella ha aprendido gracias a su ascendencia solo por diversión. Con su primer video, supo que debía continuar. “Me acuerdo que un día, había terminado de hacer ejercicios con mi hermana y se me ocurrió grabar un TikTok enseñándole a la gente las palabas en japonés que decíamos en mi casa. Sin prestarle mucha importancia, cerré la red social y al día siguiente que volví a entrar, pasé de tener 20 seguidores a 1.000. Me empecé a capacitar más y compartir información que pueda servirle a los demás. Desde ese momento, he ido creciendo”, añade.

Es así como esta joven encontró la manera de enriquecer el conocimiento de sus seguidores así como el suyo, pues gracias a estos videos, ella continúa reforzando lo que ya sabe. “Yo siempre les digo que aprendemos juntos, porque he tenido que refrescar muchos temas y aprender más para crear contenido que les pueda gustar y ser de ayuda” finaliza Nakasone.

Como ella, Vicho Goya también hace de las suyas con el mismo idioma en la red social. Gracias a su peculiar sentido del humor, ha conseguido que millones de usuarios aprendan japonés de una manera muy divertida. “Mi contenido es cultura e idioma japonés con una picardía latina”, dice el peruano.