Gingersnark, la talentosa tiktoker que impacta al recrear peinados de personajes de videojuegos

Una joven tiktoker ha logrado unir el maravilloso arte de la peluquería con el extenso mundo de los videojuegos. Ella es Gingersnark, quien demostró, a través de sus videos compartidos en TikTok, su gran habilidad para realizar increíbles peinados de conocidos personajes femeninos.

En su larga lista figuran Aloy, Triss Merigold, Zelda y Lara Croft, solo para empezar, con lo que ha alcanzado atraer a un gran número de personas que no se pierde ninguna de sus publicaciones.

Gracias a su hermosa y larga cabellera, Gingersnark ha deleitado a sus seguidores con los peinados de los protagonistas de Horizon Zero Dawn, The Witcher, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y de la saga Tomb Raider.

No contenta con mostrar su gran habilidad para la realización de increíbles peinados, la tiktoker también ha incluido tutoriales para animar a los cibernautas a seguir sus pasos y sorprender con estos espectaculares tocados.

Aloy ha sido uno de sus últimos videos que cuenta con la música de fondo que corresponde a Super Smash Bros Melee. Al parecer, sus clips son los preferidos de muchos, ya que han superado las 800.000 visitas y han acumulado más de 142.000 ‘me gusta’.