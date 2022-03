Me has dado tanto amor y apoyo, y por eso hoy puedo decir orgullosamente: tengo el mejor papá del mundo.

Papá, aunque hoy estamos lejos no te olvido y te tengo presente. Te agradezco por todo lo que has hecho por mí y en lo que me has convertido: en un buen padre que haré por mi hijo todo lo que tú hiciste por mí.