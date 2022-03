Perrita conmueve en redes al ‘abrazar’ a su cachorro para evitar que los separen

A través de TikTok se publicaron unas imágenes que han generado miles de críticas de los usuarios de las redes sociales, ya que muestran a una perrita resistiéndose a que la separen de su cachorro de pocos meses de nacido.

Un video publicado en la cuenta @animal_adass registró el preciso instante en que una madre perruna se aferró a su pequeña cría, la ‘abrazó' y hasta lamió como una forma de demostrarle su gran cariño.

Un joven tenía al cachorro entre sus manos. La madre canina se paró en dos patitas y no dejaba que se lleven a su bebé. Las conmovedoras escenas han logrado más de 106.000 visualizaciones y miles de comentarios de los amantes de los animales.

“No deberían hacer eso. Ellos son como nosotros. Qué haríamos si nos quitarán a un hijo”, “Yo me muero, compro a la madre y me llevo a todos”, “Es verdad, son mejor que los humanos. Deberían de concientizar de no separar a la madre de sus cachorros jamás”, “Que dolor, pobrecita”, “Yo no fui capaz de separar a mi gata de sus hijos y me los quedé a todos. Los operé y hasta la fecha ella los ama y amamanta”, fueron algunas reacciones en TikTok.