Pavo impresiona en TikTok al dirigir el tránsito para que sus amigos atraviesen una pista

Desde que se creó la plataforma de TikTok en el 2016, se publican historias cada vez más asombrosas, como sucedió esta vez con un grupo de pavos que dejaron impactados a los usuarios en la web.

Los animales de este nuevo video sorprendieron hasta al más incrédulo, pues fueron capaces de paralizar el tránsito para cruzar una importante avenida en New Hampshire (Estados Unidos).

Como se vio en el clip compartido en la cuenta @adrianorochi886, una de las aves se paró en el medio de la autopista para evitar que los autos continuaran avanzando y atropellaran a los integrantes de su grupo.

Usuarios en redes sociales señalaron que el pavo actuaba como un policía de tránsito o, incluso, que era el jefe de toda la tropa. Lo que más asombró a los seguidores de TikTok fue que el animal emplumado esperó hasta que el último compañero terminara de cruzar para continuar con su camino.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 10.000 visualizaciones y cientos de comentarios.

“Esto solo se da en los animales. En las personas no porque son jefes y; primero, ellos; después, ellos, y, por último, ellos. Los demás no cuentan”, “Gracias por no atropellarlos”, “Creo que los animales tienen más órden que el humano”, “Genial, todo un líder y caballero”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en la publicación de TikTok.