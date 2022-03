Ancianos esconden a su perrito en la mochila y logran que ingrese al cine

Cada vez más tiendas, restaurantes y centros comerciales optan por ser pet friendly (tolerantes con las mascotas); sin embargo, aún hay establecimientos que prohíben el ingreso de mascotas a sus instalaciones. A pesar de estos requisitos, una joven pudo captar a un perrito que se infiltró en el cine para hacerle compañía a sus dueños. Los usuarios de TikTok hicieron notar su asombro.

“Fui a ver a The Batman hoy y aparentemente también lo hizo este chihuahua que sus padres lo colaron”, indicó la usuaria Kate Coburn, quien presenció la singular escena que es viral en redes. La mascota de pequeño tamaño no solo estaba oculta en una mochila, sino que también se encontraba envuelta en una cobija.

Para sorpresa de los presentes, los adultos mayores, cuidadores de la mascota, lograron que el pequeño pueda estar en completa tranquilidad, a tal punto que se animaron a comer canchita sin que el can los moleste con ladridos o gruñidos.

Las reacciones al viral video, que obtuvo más de 3,3 millones de reproducciones, no faltaron. “No tenían dónde dejar al nieto”, “Hice lo mismo con mi chihuahua, excepto que obtuvo su propio asiento que fue pagado”, “No me den ideas como estas”, fueron algunos comentarios destacados.

Aquí te dejamos la escena que cautivó a miles de usuarios en las redes sociales.