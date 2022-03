¿Eres fan de Taylor Swift? Entonces estos trends virales de TikTok te encantarán

TikTok se ha consolidado como la red social más utilizada por los jóvenes durante los últimos años. La plataforma inició como un espacio para las parodias y coreografías, pero hoy es considerada como una principal herramienta para los artistas, pues es gracias a la red social que pueden llegar a sus fanáticos de manera impresionante. Taylor Swift no solo acumula millones de fanáticos por sus canciones, pues estas también forman parte de los trends más virales de internet.

Pese a que sus seguidores no pierden la oportunidad de convertir en tendencia los temas de la cantante, puede que alguno haya pasado desapercibido o no lo hayas visto. Si es así, aquí te mostramos todos los temas de Taylor Swift que sirven de inspiración para crear videos en TikTok.

La tiktoker estadounidense Liv Pearsall se encargó de realizar una recopilación de todos los trends que fueron creados con un tema musical de Taylor Swift. El primero de ellos es “Everybody move on”, en el cual los usuarios utilizan un extracto de la canción para hacer referencia al lugar, fecha o escenario ideal del pasado en el que se quedarían.

“Last Kiss” es otra canción que rápidamente se volvió tendencia en TikTok. Este tema es utilizado para traer a la memoria a aquellos seres queridos que ya no se encuentran. Los fanáticos de la cantante tomaron la letra de esta canción y crearon videos en los que evocan recuerdos.

“That made me want to die”, “Enchanted”, y otros populares temas de la artista también circulan en TikTok. Si eres un fanático de Taylor Swift y no conocías estos trends, ahora podrás realizarlos y conocer más de las tendencias en la plataforma.