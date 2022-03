Perro lanza arena a la cara de su ‘amigo’ y su reacción saca miles de sonrisas en TikTok

Si alguna vez viste el capítulo del Chavo del Ocho donde este le lanzó la tierra de la maceta al rostro de la ‘Chilindrina’, esta escena te parecerá muy similar, pero en versión canina. Un travieso perrito se hizo viral en TikTok por unas curiosas imágenes que sacaron más de una sonrisa a los usuarios de la popular plataforma de videos.

A través de la cuenta @valrman se mostraron unas curiosas y hasta divertidas escenas de un grupo de perros que descansaban en un cerro de arena. Unos ‘compañeros’ intentaban hacer un hoyo en el montículo y no vieron qué había detrás de ellos.

Por ello comenzaron a lanzarle la arena en la cara a su ‘amigo’ que descansaba gustosamente bajo los rayos del sol. Al parecer, a la mascota no le gustó que lo ‘enterraran vivo’ y se paró rápidamente.

Caminó hasta donde se hallaba su ‘compañero’ y le hizo una reverencia para que notara la molestia que causaba a sus amigos detrás de él.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 219.000 visualizaciones y miles de graciosos comentarios de parte de los usuarios en redes sociales.

“El perrito: ‘No te preocupes, amigo, los accidentes pasan’”, “El perrito amarillo: ‘Mejor hago como que no veo, no quiero problemas’”, “Tranquilamente va y le dice que se ponga en paz”, “Si no se levanta, ahí lo sepulta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación de TikTok.