Perrito ‘enojado’ se desquita con la escoba y escena sorprende a miles en TikTok

Un pequeño gruñón. Las mascotas suelen mostrar su lado más adorable en los diferentes videos que circulan en redes; sin embargo, este can hizo todo lo contrario. A través de TikTok un joven compartió a miles de internautas el singular comportamiento que tuvo su perrito, que intentó destruir un objeto de la casa.

El usuario @heartdance191 publicó la viral escena, donde se pudo observar que el engreído de la casa estaba ‘enojado’. Su estado de ánimo se intensificó cuando empezó a morder la escoba de paja que tenía a su lado.

Los gruñidos y la desesperación del can no pasaron desapercibidos para su dueño, quien hizo que el animal se calme de inmediato. Las reacciones no faltaron en el viral clip que obtuvo más de 188.000 reproducciones en poco tiempo.

PUEDES VER: Perrito intenta romper la mascarilla de su dueña para evitar que ella salga de casa

“Mi vida, sí que está enojado”, “Creo que es algo que no le gusta o lo hace por llamar atención”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Aquí te dejamos la escena que fue compartida en diferentes redes sociales.