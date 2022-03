Mujer realiza extraño ritual para dormir en avión y llama la atención de todos los pasajeros

Sucedió en Estados Unidos. Una pasajera a bordo de un vuelo de Southwest Airlines recibió diversos comentarios en TikTok después de que publicó un video de sí misma descalza y dormida sobre la mesa de bandeja.

La mujer llamada Wendy Karina compartió el clip viral con la leyenda: “Venga preparado cuando viaje en vuelos largos. ¡Haz la diferencia!”. En el video, que suma más de 100.000 ‘me gusta’, se puede ver cómo la señora se acomoda para su vuelo de más de cuatro horas.

Primero, la señora puso sus pies descalzos colgando de un cabestrillo que envolvió alrededor de la mesa de la bandeja. Luego infló una enorme almohada de viaje que tenía agujeros para su cara y sus brazos.

PUEDES VER: Imitadora de Jennifer López sorprende a joven que grababa un video para TikTok

Hasta el momento, el clip viral cuenta con más 5,2 millones de reproducciones y miles de espectadores mostraron su descontento, pues no estaban de acuerdo con Wendy Karina. “No, Karen, ponte los zapatos, esta no es tu casa”, comentó un usuario de TikTok. “Pagaría extra por no estar junto a ella”, dijo otro.