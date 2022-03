Cachorro aprovecha para tomar leche cuando una cabrita daba de lactar a su bebé

La leche de cabra para perros se ha convertido en uno de los suplementos más populares en el mundo de las mascotas. Este alimento se ha promocionado para mejorar la digestión, ayudar con las alergias e incluso curar el cáncer. Al parecer, un tierno cachorrito conocía muy bien estos beneficios, pues no dudó en aprovechar cuando una mamá chivita daba de comer a su bebé. Las imágenes son virales en TikTok.

Mediante la cuenta @bamei18 se vio el preciso instante en que un can se había colgado de una de las ubres de su ‘madre adoptiva’ cuando alimentaba a su cría. Las imágenes del perrito con las patitas para arriba disfrutando del nutritivo líquido conmovieron a los seguidores y amantes de los animales.

Hasta el momento, las imágenes del cachorro tomando la leche de la cabrita han logrado más de 226.000 visualizaciones y miles de divertidos comentarios.

“Firulais diciéndole al cabrito “échale ganas manito, que no sale casi acá”, “Firulais crecerá sano y fuerte”, “Cuando las oportunidades se presentan y sabes aprovecharlas”, “No se le puede dar confianza a los amigos”, “Panzón el firulais que ya no puede más con lo que no es de él”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios de TikTok.