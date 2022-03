Perrita ladra de forma curiosa y parece decirle “no” a su cuidadora

En ciertas ocasiones, las mascotas suelen hacen cosas realmente extrañas y sacadas de serie. Prueba de ello es este video que se volvió tendencia en YouTube, en el cual un perrita se convirtió en la protagonista. Resulta que el animal fue sorprendido por su dueña, quien le hizo una pregunta. Lo más llamativo de este clip es que la cachorra pareció decir la palabra “no”.

“¿Alguna vez has visto un husky cruzado con un corgi?”, fueron las palabras que, según la mujer, le preguntó al can antes de encender su dispositivo móvil para grabar. Sorpresivamente, su perrita le dio una respuesta inmediata. Fue en ese momento que encendió su cámara y registró el hecho. Según ella, al escuchar su risa, la mascota comenzó a ladrar y a decir “no”.

PUEDES VER: Mujer finge regañar a su hijo para ver reacción de su perrito y escena es viral en TikTok

“El perrito es demasiado adorable. Parece que sí habla”, “El perrito hablador no existe... El perro hablador”, “Ja, ja, ja me encanta su caminada, parece como si tuviera glamour”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 1.817 ‘me gusta’ y 213 ‘me gusta’.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.