Joven ayuda a una familia ucraniana a encontrar un refugio para no abandonar a su perrita

Un héroe sin capa. Desde hace unas semanas, los ucranianos se han visto en la obligación de buscar refugio en otros países a consecuencia del conflicto con Rusia. Incluso algunos pasaron por momentos complicados al alejarse de sus queridas mascotas por un tiempo indefinido. Sin embargo, se conoció el conmovedor caso de una familia que tuvo una luz de esperanza gracias a la ayuda de un joven. La historia tocó los corazones de los usuarios en YouTube.

Aaron Jackson, fundador de la organización benéfica Planting Peace, vio las noticias sobre lo que ocurría en la frontera entre Polonia y Ucrania. Por esta razón, viajó hasta la zona para apoyar en las labores de las personas que estaban bajo el frío en las estaciones de trenes.

“Dos millones de personas se han ido de Ucrania y la mayoría de esas personas cruzan a Polonia, por lo que una vivienda se ha convertido en algo increíblemente complejo de encontrar. Es aún más complejo cuando tienes un gato o un perro, porque los espacios son limitados y no todos los lugares permiten animales”, comentó en una entrevista al medio The Dodo.

El joven hizo todo lo posible para que la familia se mantuviera unida a su perrita llamada Bella. Foto: Planting Peace

Mientras se encontraba buscando a ucranianos con mascotas que necesitaban lugares seguros y conversaba con el director de un refugio, se topó con una familia. De pronto, notó que llevaban a una perrita bautizada con el nombre de Bella.

“En realidad, son refugiados y quieren entregarnos su perro porque no tienen hogar y no tienen adónde ir, y no quieren su perro para estar afuera en el frío”, manifestó el hombre a Jackson.

Fue entonces que él no se quedó de brazos cruzados y en 20 minutos, logró que los admitieran en un lugar seguro sin problemas. Bella se mostró tan emocionada que no paró de mover la cola, y sus dueños la llenaron de caricias.

“Tienes estas familias que han viajado 300 km para llegar a la frontera y han caminado con un perro en la espalda. Entonces, si una persona está dispuesta a hacer eso por su perro, definitivamente no seré yo quien les diga: ‘Tienes que deshacerte de tu perro para encontrar una vivienda’. Voy a intentar hacer cualquier cosa en mi poder para llevarlos a una vivienda con su mascota, especialmente porque ya han renunciado a mucho”, acotó Aaron.

Por otro lado, las imágenes se divulgaron en la página oficial de Planting Peace en Facebook y YouTube. Ahí, alcanzaron miles de reacciones que ls volvieron tendencia rápidamente. Además, varios aprovecharon para felicitar la noble labor del muchacho.