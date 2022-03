El Rubius anuncia que donará US$ 70.000 a refugios de animales

Entre lágrimas y emoción, El Rubius dio a conocer en una transmisión las cifras oficiales de lo recaudado en el extensible que tuvo inicio el 24 de febrero. El evento, que se dio durante nueve días, fue todo un éxito en Twitch y en otras redes como YouTube. El espacio del hispanonoruego logró obtener miles de dólares.

Después de unas emotivas palabras, el youtuber indicó que había recolectado US$ 117.958 durante las más de 200 horas de directo. Los agradecimientos a sus seguidores, colaboradores, donadores y más, no faltaron durante la transmisión en vivo. Asimismo, se animó a explicar cómo sería la repartición del dinero.

“Lo que he pensado es dar una parte de esto a un refugio de animales. Mi plan, ya sabéis, era más grande: abrir mi propio refugio de animales. Pero es algo que me va a llevar muchísimo tiempo, así que de momento lo que quiero hacer es donarlo a un refugio o a varios”, señaló.

Luego de analizarlo, El Rubius recalcó que destinaría US$ 70.000 a refugios que realmente lo necesiten. Para ello, solicitó la ayuda de sus suscriptores con la intención de encontrar los lugares indicados. “Ya sean de Andorra, España o LATAM, cualquier refugio me vendría bastante bien”, añadió.

Las sorpresas no terminaron ahí, ya que también se solidarizó con los moderadores de su canal y les ofreció US$ 35.000 que serán repartidos en US$ 5.000 para cada uno. Este acto de solidaridad fue aplaudido por miles de usuarios en las redes, quienes siguen dejando sus recomendaciones de posibles albergues.