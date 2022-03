Niña corre en un laberinto de espejos para escapar de sus papás, pero sufre un incidente

Los menores de edad suelen tener accidentes por su desobediencia y curiosidad. Este es el caso de una niña que se viralizó en TikTok por el inesperado golpe que tuvo en el laberinto de espejos de un parque de diversiones. Las indicaciones dadas por sus padres no fueron tomadas en cuenta por la pequeña, quien terminó con un gran susto.

La mujer que compartió el clip grabó a su hija mientras paseaba por las instalaciones de la atracción. “Pon tus manos al frente. No corras”, eran algunas de las sugerencias que los esposos le daban para evitar cualquier inconveniente.

Sin embargo, en un momento de emoción y diversión, la menor empezó a correr de sus padres y se dirigió hacia su propio reflejo. Seguidamente, chocó con uno de los espejos y cayó al suelo tras un fuerte golpe. La pareja que se divertía con la pequeña fue en su auxilio y afortunadamente el susto no pasó a mayores.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y algunos mostraron su preocupación. “Me re asusté cuando se estrelló”, “Muy confiada la niña, a mí también me pasó lo mismo”, fueron algunos de los comentarios.

Aquí te dejamos la viral escena que fue compartida en todas las redes sociales.