Gatito muerde el cepillo eléctrico de su dueña y no deja que lave sus dientes

En YouTube se volvió tendencia un video protagonizado por un gato. El divertido felino mordió el cepillo electrónico de su dueña y no dejó que lavara sus dientes. El gracioso minino se quedó en la espalda de su cuidadora para impedirle que siga frotando su dentadura con el objeto.

Según cuenta la mujer, cada mañana y noche, cuando su mascota escucha que se está lavando los dientes, sale corriendo de cualquier punto de la casa y se posa sobre su espalda. Una vez que está en sus hombros, muerde el cepillo eléctrico, tal como se puede ver en el clip. Pese a que su gatito la molesta, su dueña ya se acostumbró a sus travesuras.

“Me encantan los gatos, pero no en mi cara mientras me lavo los dientes”, “La parte más divertida es que ella no sabe lo que ha estado lamiendo el gato”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 1.771 visualizaciones y 189 ‘me gusta’.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.