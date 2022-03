Brownie Boric, la mascota presidencial que sacudió las redes con el título de ‘primer perro’

Chile tiene nuevo presidente y con él apareció en la esfera pública una tierna mascota. Se trata de Brownie, el flamante perro de Gabriel Boric que ha causado furor en las redes sociales. En Facebook e Instagram, el can cuenta con varias fotografías que han cautivado a los miles de sus seguidores.

Tras asumir su cargo, el electo presidente de Chile presentó a su mascota, el cual ha pasado a convertirse en el ‘primer perro de la República de Chile’. En una reciente publicación en su perfil @brownie_presidencial, el can aparece en una fotografía junto a un mensaje de compromiso hacia los animalitos de la nación.

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el ‘primer perro’. Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, sino que por todas las mascotas de Chile. Guau”, es la descripción que se lee en la publicación.

¿Quién es ‘primer perro’, Brownie Boric?

Este simpático can se hizo popular el día que se llevaron a cabo las elecciones en Chile, a través de un video en el que Boric se despide de su ‘mejor amigo’ horas antes de que se dieran a conocer los resultados.

En dicho momento, se grabó un video en el que Brownie corre a despedirse de su dueño. “Ahora, humano, que vas a estar más tiempo lejos de nuestro lindo hogar, yo seguiré siendo tu amigo fiel”, es el texto que acompaña las imágenes que en ese momento causaron sensación en las redes sociales.

Brownie llegó a la familia Boric hace seis años, cuando el hermano menor del ahora presidente se encontraba en búsqueda de una mascota. Encontraron un anunció en internet que ofrecía una camada completa de cachorros.

Cuando visitaron el lugar, Brownie llamó la atención de todos, pues un problema en sus patitas lo hizo sobresalir entre sus hermanitos. Desde entonces, forma parte de la familia y se ha convertido en el fiel amigo de sus dueños.

Brownie también fue protagonista en la campaña presidencial de Boric. Con el hashtag #AnimalitosConBoric, usuarios de las redes sociales compartieron fotografías de sus mascotas con las que apoyaban al candidato de izquierda y su compromiso de velar por los animales.

¿Cuáles son las redes sociales de Brownie Boric?

Para seguir los pasos de este simpático perrito y sus ‘acciones’ en su nuevo ‘cargo’, cuenta con un perfil de Instagram llamado @brownie_presidencial, el cual ya acumula más 400.000 seguidores.