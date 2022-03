Joven saca a pasear a su cerdo por su vecindario e impresiona a los usuarios en YouTube

Un momento que jamás olvidará. Los gatos y perros son los animales preferidos de las personas para cuidarlos en el interior de sus hogares. Sin embargo, una joven no quiso seguir este patrón y crió a un cerdo, que alcanzó un enorme tamaño con el paso de los años. De inmediato, llamó la atención de sus vecinos, que lo compartieron en YouTube y otras redes sociales.

Aquel día, ella aprovechó su tiempo libre para caminar en compañía de su querida mascota por los alrededores de su vecindario, ubicado en Lanús, Argentina. De pronto, su amiga se unió a su idea para tratar de ayudarla con cualquier inconveniente.

Como consecuencia del peso y volumen de su ‘engreído’, la muchacha presentaba varios problemas cuando lo movía de un lado a otro para continuar con su paseo. Incluso le colocó una correa alrededor de su cuerpo para evitar que escapara sin su permiso.

Fue entonces que un conductor se percató de la situación y se detuvo por unos minutos en el lugar. Pero no imaginó que se llevaría una gran sorpresa al descubrir que no era un animal doméstico. “Es un cerdo. ¡Mira!”, comentó la persona que iba de copiloto en su vehículo. Incluso lo compararon con un can.

El mamífero parecía disfrutar de su salida, ya que tuvo un inquieto comportamiento al querer olfatear todas las cosas. Entretanto, las imágenes de esta escena, que protagonizó con su propietaria, se divulgaron en la conocida página de Clarín en YouTube y Facebook. En cuestión de horas obtuvieron más de 152.000 reproducciones que las volvieron tendencia.