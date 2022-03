“¿Shakira o Jerry Rivera?”: joven genera polémica por similitud entre dos canciones

Algunos temas musicales suelen coincidir en la melodía; sin embargo, este aspecto puede ser considerado como plagio. Uno de los casos más sonados en la industria musical fue el caso de “Hips don’t lie” de Shakira y “Amores como el nuestro” del salsero Jerry Rivera. Si bien el cantante puertorriqueño no emprendió acciones legales contra la colombiana. En TikTok, varios internautas mostraron problemas para identificar ambas canciones.

La polémica resurgió cuando el usuario @srjohan bromeó sobre el tema. “Yo en la fiesta adivinando si es Shakira o Jerry Rivera”, indicó en la descripción del viral clip. Tal como se escuchaba en la música de fondo, el joven no sabía cómo identificar cuál de las dos canciones era la que sonaba.

Los usuarios no fueron ajenos al hecho y varios reaccionaron en los comentarios. “Si no dice ‘no fight’, no es Shakira”, “Me molesta no saber cuál de las dos es”, “Un truco, la de Shakira va más rápido y la de Jerry es más suave”, “Pensé que era la única que creía eso”, “¿Shakira o Jerry Rivera? No lo sé”, fueron algunos mensajes.

Aquí te dejamos la viral escena que fue compartida en todas las redes sociales y que logró obtener más de 1,6 millones de reproducciones.