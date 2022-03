Mujer abre su salón para mascotas durante la madrugada para ayudar a un perro callejero

Un gesto de amor. A diario, se conocen los casos de personas de buen corazón que no dudan en ayudar a animales en lamentables situaciones. Tal como se demostró en unas fotografías publicadas en Facebook, con las que se contó que una mujer abrió su salón para mascotas con el propósito de hacerle un corte de emergencia a un perro en plena madrugada.

Todo comenzó cuando Kari Falla vio una publicación en redes sociales sobre un can bautizado como Lucky, el cual fue rescatado de una carretera en Florida (Estados Unidos). Sin embargo, lo que captó su atención fue su pelaje, que le causaba serios problemas en su salud.

“Supe que el perro necesitaba ayuda inmediatamente. Me puse en contacto con el rescatador y le dije que se encontraran conmigo en mi local a la medianoche de esa misma noche y que lo arreglaría gratis”, comentó ella.

La mujer se comunicó con los rescatistas para cortar y bañar al perro que estaba en un deplorable estado. Foto: BGE Grooming

“En serio, fue la situación más inquietante que he visto en mi vida”, dijo. “Olía a muerte. No podía caminar. No podía defecar. Todo su cuerpo era como un yeso momificado. Estaba infestado de pulgas. Tenía una correa muy larga que parecía una correa exterior incrustada en la piel de las esteras”, agregó Falla.

Con unas máquinas especiales, la propietaria quitó los bultos que cubrían el cuerpo del animal. Luego de un arduo trabajo que tomó varias horas, logró su objetivo y parecía otro con su renovada apariencia. “Estaba tan agradecido y feliz de que lo hubiésemos arreglado. Es como si supiera que lo estábamos ayudando”, dijo.

Antes de finalizar, lo bañó y se asombró de su buen comportamiento al no quejarse en ningún momento. Después, lo trasladó a una veterinaria donde determinaron que era ciego y sordo. Por suerte, una familia se animó a acogerlo en su hogar de forma temporal para encargarse de sus cuidados mientras le encuentran unos nuevos dueños.

Después de un largo tiempo, ella consiguió quitarle todo el pelaje al animal. Foto: BGE Grooming

“El lema de nuestro salón es que un poco de amabilidad puede ser muy útil y, en este caso, salvó una vida. No hay nada más gratificante que ver a un perro mover la cola de felicidad después de haber sido cepillado. Un corte de pelo puede marcar la diferencia en el mundo. El perro que una vez entró, triste, deprimido, enmarañado, con las uñas largas y descuidadas, las orejas sucias, sale de nuestro salón, saltando arriba y abajo, moviendo la cola, sintiéndose feliz y seguro de sí mismo”, manifestó Kari.

Entretanto, ella divulgó las imágenes en la página oficial de su empresa llamada BGE Grooming en Facebook. De inmediato, alcanzó miles de reacciones por parte de los usuarios que las volvieron tendencia.

La propietaria del local posó con el can y mostró su nueva apariencia al final de su trabajo. Foto: BGE Grooming

