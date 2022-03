Gato cubre sus orejas para no escuchar los ronquidos de su dueño que no lo dejaban dormir

No volverá a repetir. No cabe duda de que los animales son considerados como los ‘fieles compañeros’ que una persona puede tener en su vida. Por esta razón, un gato permaneció al lado de su amo para cuidarlo durante su siesta. Sin embargo, no imaginó que esto sería una mala idea al verse obligado a soportar sus ronquidos en horas de la noche. Por ello, puso en marcha un plan para ignorarlo y llamó la atención de los usuarios en YouTube.

Todo comenzó cuando una mujer le pidió a su esposo que se fuera a descansar al mueble de su sala, ya que los sonidos que hacía al dormir eran demasiado fuertes. Luego de unos minutos, su hija salió para averiguar si necesitaba alguna cosa y se llevó tremenda sorpresa que grabó con su celular.

La joven, identificada como Chen, se acercó de manera sigilosa hasta su padre para taparlo con su frazada. De pronto, se percató que su ‘engreído’, bautizado con el nombre Bulb, estaba acurrucado en un pequeño espacio del sofá.

Pero parecía incómodo, porque llevaba las patas sobre sus orejas. En ese momento, entendió que esta se las cubrió para bloquear los resoplidos de su papá, los cuales retumbaban en el interior de su vivienda ubicada en la provincia de Fujian, en China.

Por otra parte, ella se animó a divulgar las imágenes en un canal dedicado a los animales en la plataforma de YouTube. Con más de 15.000 reproducciones, se volvieron tendencia rápidamente.