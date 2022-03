Joven graba a su suegro mientras rompía la piñata, sin saber que también recibiría un golpe

Los niños no son los únicos que festejan cada que rompen la piñata en una fiesta. Esta vez, un joven quiso mostrar, a través de las redes, cómo su suegro disfrutaba de este momento, así que lo grabó cuando golpeaba el muñeco de cartón que colgaba del techo. Los usuarios de TikTok quedaron sorprendidos, al ser testigos de un inesperado accidente.

Tal como se mostró en el clip compartido por José Alfredo, el papá de su novia fue el encargado de romper la famosa piñata. Entre risas y gritos de emoción, los presentes animaron al hombre, quien empezó a golpear con fuerza el trozo de cartón en forma de helado.

Solo bastó que el recipiente reciba un último impacto con el palo para que salga expulsado. De un momento a otro, el joven fue empujado y terminó en el piso cuando el muñeco cayó en su dirección. “¿Me tendrá coraje mi suegro?”, bromeó el usuario en la descripción del clip.

PUEDES VER: Transeúntes salvan a un roedor que estaba por morir ahogado en una alcantarilla

Las reacciones tampoco faltaron y algunos bromearon con la divertida escena. “Di que no quieres a alguien sin decir que no quieres a alguien”, “No te quejes, te tocaron todos los dulces”, “Buscó la manera de desquitarse y no encontró mejor oportunidad que esta”, fueron algunos mensajes.

Aquí te dejamos el video, que ya obtuvo millones de reproducciones y que ha sido compartido en diferentes plataformas sociales.