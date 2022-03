¿Qué significa crush y por qué se ha vuelto un término muy popular entre los jóvenes?

Las redes sociales se han convertido en las favoritas de muchos jóvenes, donde suelen imponer nuevas palabras que se vuelven virales en poco tiempo. Una de ellas es ‘crush’, la cual podemos apreciar en publicaciones o memes. Pero, ¿qué significa realmente y por qué se le relaciona con el amor?

Este término proviene del inglés y traducido al español figura como aplastar, machacar, exprimir, pisar o triturar. Por esta razón, reconocidas empresas en el mundo lo emplearon para ponerlo en el nombre de sus productos. Por ejemplo, la aplicación Candy Crush del juego de celulares y Facebook.

No obstante, algunos le dieron otro sentido al definirlo como un amor inesperado o platónico que tendría poca posibilidad de concretarse en la vida real. Incluso, sería una ilusión que puede durar días, meses, hasta años.

¿Qué significa crush?

Como lo mencionamos anteriormente en esta nota, dicha palabra habla de la ‘persona especial’ o de quien nos gusta En ciertos casos, se pueden dar en épocas de colegio, universidad o ambiente laboral.

Por otro lado, es notorio cuando una persona tiene un crush en su vida. Entre las actitudes que las delatan están el nerviosismo. También acostumbran a sonreír sin parar al verlos pasar, les brillan los ojos o comentan que aparecen en sus sueños.

Cabe resaltar que existen dos tipos: lo conoces y nunca lo tuviste cerca. El primero, se refiere a alguien de tu entorno que por diferentes motivos no logran unirse en una relación. En cambio, el segundo es sobre un famoso o personaje de ficción.

Por ello, cientos de chicas y chicos colocan imágenes en todas partes de sus artistas para demostrar su fanatismo. Hasta hacen lo imposible para verlos o tenerlos cerca, sea cuando anuncian conciertos o visitan un país por vacaciones.

PUEDES VER: Gato ve que la hija de sus dueños se quedó dormida y se acurruca a su lado para cuidarla

Memes sobre crush en las redes sociales

A consecuencia de la popularidad de la palabra crush, miles de usuarios no perdieron la oportunidad de crear memes que han inundado las redes sociales. En ellas, se refleja la ilusión que tiene una persona hacia otra durante la adolescencia o adultez.

“Cuando tu crush te habla”, “Cuando le cuento a mi crush sobre mis libros favoritos, pero me doy cuenta que no me está prestando atención”, “Cuando estoy estornudando y mi crush me dice ‘salud’”, son algunas de las frases que se pueden ver en las imágenes. Además, vienen acompañados de rostros conocidos como cantantes, actores o animales.