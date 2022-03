Perro se entera que adoptaron una nueva mascota en casa y su reacción conmueve en YouTube

Todo un engreído. Muchas personas deciden adoptar a más animales para que sean los ‘compañeros perfectos’ de sus queridas mascotas, con la intención de que no se sientan solas en casa. Sin embargo, este plan no resultó para una familia cuando notaron la reacción de su perrito ante la presencia de la nueva integrante. Al parecer, la noticia no fue de su agrado y compartieron esta situación en YouTube.

Aquel día, un joven visitó la casa de sus suegros en compañía de su pareja tras aprovechar su tiempo libre. De pronto, le comentaron que se iban a encargar de los cuidados de una perrita de pocos meses de nacida.

Por esta razón, le pidieron que grabara con su celular el preciso momento en que se lo presentaría a su ‘engreído de cuatro patas’. Desafortunadamente, nada salió a lo planeado. Tal como se observa en las imágenes, ellos vieron que este se puso triste y agachó su cabeza.

El perro sabía que dejaría de ser el consentido de su hogar, por lo que se mantuvo alejado. Pese al llamado de sus dueños, no obedeció porque se quedó en su sitio. Entretanto, el muchacho divulgó la escena en su cuenta de YouTube y TikTok. Con más de 100.000 reproducciones, se volvieron tendencia en cuestión de horas.