Perrito se ‘enoja’ cuando su dueña lo compara con un gato y reacción es viral en TikTok

Las mascotas que no tienen una educación adecuada suelen desobedecer a sus dueños. Este es el caso de un perrito que sorprendió a miles de usuarios en TikTok por no hacerle caso a su cuidadora, quien le daba unas indicaciones. La joven, que intentó captar su atención, lo comparó con un animal e hizo que el can se ‘enoje’.

Tal como se mostró en el clip compartido por la usuaria @alma13t, el can estaba encima de un mueble. Su cuidadora no se explicaba cómo había llegado ahí y lo grabó cuando se percató que le gruñía cada vez que le reprochaba.

“Bájate, ahí no tienes que estar. No eres un gato, no eres un gato”, dijo la joven con la intención de que su mascota la obedezca; sin embargo, la comparación con un felino hizo que el canino se enojara. Con gruñidos y mostrando los dientes, el perrito empezó a ladrar.

Las reacciones en las redes no tardaron y algunos comentaron. “Mi perrita es igual de enojona, pero no se salva de irse castigada”, “Amé su carita cuando le dijiste no eres un gato”, “Está sentado y enseña los colmillotes igual que un michi”, fueron algunos mensajes destacados.

Aquí te dejamos la viral escena que logró obtener más de 825.000 reproducciones y 36.000 ‘me gusta’ en las redes sociales.