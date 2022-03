Mujer finge regañar a su hijo para ver reacción de su perrito y escena es viral en TikTok

Las mascotas pueden ser fieles amigos, pero también logran convertirse en grandes protectores de los humanos. Prueba de ello es un reciente video que se volvió tendencia en TikTok, en el cual se puede ver a una madre regañando a su hijo. El cachorro demostró que no le gustó la forma en que le reclamó a su protegido y se acercó de forma impetuosa a su dueña.

La mujer empezó su discurso con algunas palabras para su bebé mientras este sonreía. En seguida, la madre dio una palmada al aire y frente a su pequeño. Esto desató la participación del cachorro, que se acercó de forma agresiva a la señora. Ella calmó rápidamente a su mascota. Este clip fue compartido por el usuario de TikTok @tokyo_bullyok.

“El perrito tipo: nomás le veo un rasguño y no la cuentas”, “¿Vieron? fue su alma salir y entrar en ese momento”, “Por suerte no lloró, sino no la contabas... ja, ja”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 470.600 ‘me gusta’ y 2.181 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.